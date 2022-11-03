Ekonomi İngiltere ateşle oynuyor 33 yılın en büyük faiz artışı beklentisi
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere ateşle oynuyor: 33 yılın en büyük faiz artışı beklentisi

İngiltere, bugün 1989'dan beri en büyük faiz artırımına gitmeye hazırlanıyor. Uzmanlar bu faiz artışıyla beraber İngiltere ekonomisinin resesyona girme riskinin artacağı görüşünde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İngiltere ateşle oynuyor: 33 yılın en büyük faiz artışı beklentisi
Arşiv

İngiltere Merkez Bankası (BoE) son 40 yılın en yüksek enflasyonu ile mücade etmek için bugün faizleri 1989'dan bu yana görülen en büyük artışla 75 baz puan artırarak yüzde 3 seviyesine yükseltmeye hazırlanıyor.

BoE, 22 Eylül'de, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinin finanse edilmemiş 45 milyar sterlinlik (52 milyar dolar) vergi indirim paketi açıklamasından bir gün önce, faiz artırımına gitmiş ancak artırımın ardından siyasi ve finans piyasalarındaki sıkıntılar ile karşı karşıya kalmıştı.

Eylül ayındaki faiz artışı ülke ekonomisini resesyondan çıkarmayı ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek için atılmış olsa da sterlinin dolar karşısında rekor düşük seviyeye düşmesine, bankanın tahvil piyasalarını desteklemek zorunda kalmasına ve başbakan Truss'ın istifasına giden sürecin başlamasına yol açmıştı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss: Ben büyük bir siyonistim
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Liz Truss: Ben büyük bir siyonistim

Truss'ın istifasıyla ilgili çok konuşulacak iddia: İşlem tamam
DÜNYA
Truss'ın istifasıyla ilgili çok konuşulacak iddia: İşlem tamam
Tarihin en büyük izdihamları

Tarihin en büyük izdihamları

​Binlerce kişi hayatını kaybetti.
Her yeri istila edecekler

Her yeri istila edecekler

​Sınırımıza dayandı: Gizlice eve giriyor bir daha asla çıkmıyor.
Dört aylık zam oranı kesinleşti: enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları

​'Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz'

​KPSS önlisans sonuçları açıklandı.

​Refah-Ana'yı ben yıktım.

​TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı.

​'Bir metrelik bez parçası diyerek' aşağılayan sen değil miydin?

​Putin'in karşılanması sosyal medyada gündem oldu.

​'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.