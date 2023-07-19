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Ekonomi

İngiltere enflasyonunda sürpriz: Tahminlerden fazla düşüş gösterdi

İngiltere’de enflasyon Haziran’da tahminlerden fazla düştü, bu durum faiz artışlarının etkilerinin görülmeye başlandığı sinyali verdi.

11:10 . 19/07/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre enflasyon Haziran’da yıllık bazda yüzde 8,7’den yüzde 7,9’a geriledi.


Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 8,2’ydi. Enflasyon böylece Mart 2022’den beri en düşük seviyeye indi.


Aylık enflasyon yüzde 0,4 beklentisine karşılık yüzde 0,1 arttı. Önceki ay artış yüzde 0,7 olmuştu.

Çekirdek enflasyon 31 yılın zirvesi olan yüzde 7,1’den yüzde 6,9’a gerilerken hizmet enflasyonu yüzde 7,4’ten yüzde 7,2’ye indi.


İngiltere Merkez Bankası (BOE) enflasyonu düşürmek için geçen ay 13. kez faiz artırımı yapmıştı. Bankanın Ağustos toplantısında da 50 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 5,5’e yükseltmesi bekleniyor.


İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt veri sonrası yaptığı açıklamada enflasyon geriliyor. Geçen yılın Mart ayından beri en düşük seviyede. Ancak hala memnun edici seviyede değiliz ve fiyat artışlarının aileler ve şirketler için hala büyük endişe kaynağı olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.


Futures First Canada Analisti Rishi Mishra açıklanan rakamların BOE açısından memnun edici olduğunu belirterek “çekirdek enflasyon hala yüksek ancak gidişat doğru istikamette. Piyasalarda nihai faiz beklentisi yüzde 6,25’ten yüzde 5,75’e doğru gerileyebilir” değerlendirmesini yaptı.




#İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi
#İngiltere
#Enflasyon
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