İngiltere Merkez Bankası'ndan 14'üncü faiz artışı: Son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelip sunum yapacak. Şimşek ayrıca BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek