İngiltere Türkiye ile yenilenecek serbest ticaret anlaşması için kamuoyu görüşü alacak: Müzakerelere başlamak için sabırsızlanıyor

"İngiliz hükümetinin yeni bir STA müzakeresi yaparken Türkiye ile ticaret görüşmelerinde hangi alanlara öncelik vermesini istiyorsunuz? Türkiye ile ticaret veya Türkiye'ye yatırım yaparken zorluklarla veya kısıtlamalarla karşılaşıyor musunuz? Öyleyse bunlar nelerdir ve iş faaliyetleriniz açısından ne kadar önemli? Türkiye ile ticarete yönelik kısıtlamalar kaldırılırsa işletmenizin tepkisi ne olur? Örneğin, Türkiye ile ticareti veya yatırımı nasıl artırmayı ya da Türkiye'den daha fazla nasıl ticaret ve yatırım çekmeyi düşünebilirsiniz? İki ülke arasındaki ticaretin giderek liberalleşmesi konusunda endişe duyduğunuz alanlar var mı?"