İngiltere Türkiye ile yenilenecek serbest ticaret anlaşması için kamuoyu görüşü alacak: Müzakerelere başlamak için sabırsızlanıyor

Yeni STA için dün başlayan görüş toplama süreci, 5 Ocak 2024'e kadar devam edecek.
İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni STA'ya katkı sağlanması için çağrıda bulunuldu.
Yeni STA için dün başlayan görüş toplama süreci, 5 Ocak 2024'e kadar devam edecek.
Bakanlık, Türkiye ile STA kapsamında bir anlaşmaya varılmadan önce, müzakerelerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlamak için kamuoyu, iş dünyası, sivil toplum ve diğer ilgili paydaşların görüş bildirmesi için çağrı yaptı.
Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ülkesi ve Türkiye'nin modernize edilmiş bir STA için müzakerelere başlama konusunda anlaştığını anımsattı.
Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord, daha önce yaptığı açıklamada, yeni STA için müzakerelerin gelecek yıl başlayacağını ve ekonomik ilişkilerdeki asıl büyümenin "21. yüzyıl sektörleri" olarak nitelendirdiği telekom, Fintech, yeşil enerji ve ileri sanayide olacağını dile getirmişti.