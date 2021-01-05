Ekonomi İngiliz hükümetinden 4,6 milyar sterlinlik karantina hibesi
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere'de işletmelere şube başına 9 bin sterlin hibe verilecek

İngiliz hükümetinden 4,6 milyar sterlinlik karantina hibesi

İngiltere Maliye Bakanlığı, karantina uygulaması boyunca perakende, konaklama ve rekreasyon sektörlerinin desteklenmesi için işletmelere şube başına 9 bin sterlin olmak üzere toplam 4,6 milyar sterlinlik hibe verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İngiltere'de dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında üçüncü kez karantina ilan edilmesinin ardından İngiliz Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, perakende, konaklama ve rekreasyon sektörlerine işletme şube başına 9 bin sterline kadar hibe imkanı sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada bu sektörlerin dışında kalan alanlarda faaliyet gösteren şirketler için de karantina döneminde 594 milyon sterlinlik ek hibe verileceği belirtildi. Böylelikle işletmelere toplamda 4,6 milyar sterlinlik hibe imkanı sağlanmış olacak.

Maliye Bakanı Sunak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeni karantina hibeleri işletmelerin önümüzdeki ayları atlatmasına yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca ülkede salgınla mücadele kısıtlamaları kapsamında çalışmayacak durumda olanların maaşlarının yüzde 80’ine kadar hükümet tarafından desteklenmesine nisan ayının sonuna kadar devam edileceği hatırlatıldı.

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Ülkede geçen yılın aralık ayı itibarıyla hükümetin maaş destek programından yaklaşık 9,9 milyon kişi yararlanıyor. Hükümet salgının ekonomik etkileriyle mücadele edebilmek, istihdamı destekleyebilmek için bu zamana kadar 280 milyar sterlin harcama yaptı. Bunun yaklaşık 73 milyar sterlini doğrudan salgın süresince çalışamayacak durumda olanları maaşlarının yüzde 80’inin ödenmesi için harcandı.

Salgın döneminde en büyük yükü çeken sağlık hizmetlerine ise geçen yıl toplamda 127 milyar ek maddi destek sağlandı. Ayrıca salgın süresince kepenk kapatmak zorunda kalan işletmelere 66 milyar sterlin kadar kredi ve hibe sağlandı.

Karantina şubat ortasına kadar sürecek

İngiliz Başbakan Boris Johnson dün ülkede karantina uygulamasının şubat ortasına kadar devam edeceğini, bu tarihe kadar bakımevlerinde kalanlar, 70 yaşından büyükler, sağlık ve bakım hizmeti çalışanları ve ciddi derecede hasta olanların aşılanacağını duyurmuştu.

Mevcut önlemler kapsamında ülkenin yaklaşık yüzde 75'inde restoran, bar ve temel ürünlerin satılmadığı tüm ticarethaneler kapalı. Ülkede, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle günlük vakalar 50 bini geçerken can kayıpları da 1000'e yaklaşmış durumda.

Hastanelerin kapasitelerinin aşılmaya başlandığı ülkede önlem alınmaması durumunda gidişatın daha da kötü olacağından korkuluyordu.

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