İngiltere'de otomobil üretimi 66 yılın dibini gördü

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İngiltere'de araba üretimi
Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği'ne göre, 2022'de toplam 775 bin 14 otomobil üretildi ve bir önceki yıl üretilen 859 bin 575 adet otomobile göre %9,8 azaldı.
İngiltere'de otomobil pazarında Aralık ayı, Ekim ve Kasım aylarındaki büyümenin ardından yıllık %18 düşüşle dalgalı bir 12 ayı tamamladı.
London South East'in haberine göre 2022 için yıllık toplam, 2019'daki koronavirüs öncesi seviyelere göre %41 düştü.
Geçen yıl Birleşik Krallık için hacimler, 2021'e kıyasla %9,4 arttı, ancak bu, İngiltere yapımı beş arabadan dördünün denizaşırı ülkelere gönderilmesiyle ihracattaki %14'lük düşüşü telafi edemedi.