|
Ekonomi

İngiltere'de otomobil üretimi 66 yılın dibini gördü

İngiltere'deki otomobil üretimi, açıklanan yeni rakamlara göre, küresel çip kıtlığı üretime darbe vurduğundan, geçen yıl 1956'dan beri en düşük seviyesine geriledi.

10:24 . 26/01/2023 Perşembe
Diğer
İngiltere'de araba üretimi

İngiltere'de araba üretimi

Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği'ne göre, 2022'de toplam 775 bin 14 otomobil üretildi ve bir önceki yıl üretilen 859 bin 575 adet otomobile göre %9,8 azaldı.


İngiltere'de otomobil pazarında Aralık ayı, Ekim ve Kasım aylarındaki büyümenin ardından yıllık %18 düşüşle dalgalı bir 12 ayı tamamladı.


London South East'in haberine göre 2022 için yıllık toplam, 2019'daki koronavirüs öncesi seviyelere göre %41 düştü.


Geçen yıl Birleşik Krallık için hacimler, 2021'e kıyasla %9,4 arttı, ancak bu, İngiltere yapımı beş arabadan dördünün denizaşırı ülkelere gönderilmesiyle ihracattaki %14'lük düşüşü telafi edemedi.


#İngiltere
#otomobil
#üretim
#düşüş
#66 yıl
2 saat önce
default-profile-img
İngiltere'de otomobil üretimi 66 yılın dibini gördü
Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği başladı mı?
Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur yeniden tutuklandı
UEFA'dan değişiklikler geldi
EYT'lilere kıdem tazminatı nasıl ödenecek? İşte EYT'de merak edilenler
Saadet Partili Karaduman Altılı Masa'yı eleştirdi: Koalisyonun riskleri var halk AK Parti'ye dönüyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.