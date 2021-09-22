Ekonomi İngiltereden beklenen haber geldi Bugün itibariyle sona erdi
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İngiltere'den beklenen haber geldi: Bugün itibariyle sona erdi

İngiltere'nin yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 17 Mayıs'tan bu yana Türkiye'den gelen yolculara zorunlu kıldığı otel karantinası uygulaması bugün itibariyle sona erdi.

Haber Merkezi AA
​İngilterenin Türkiyeden gelen yolculara uyguladığı otel karantinası sona erdi
Foto/arşiv

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'nın 17 Eylül'de uluslararası seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye, seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarılmıştı.

Bugün yürürlüğe giren uygulamayla, Türkiye'den İngiltere'ye gelecek yolcuların belirttikleri adreslerde 10 gün boyunca bireysel karantinada kalması ve karantinanın 2. ve 8. günü yaptıracakları PCR testlerini satın almaları zorunlu olacak.

Ayrıca, yolcuların son 72 saat içerisinde aldıkları negatif Kovid-19 test sonucunu göstermeleri gerekecek.

TEK BİR KIRMIZI LİSTE OLACAK

Ülkede, kırmızı, sarı ve yeşil ülkelerin yer aldığı mevcut Trafik ışığı sistemi bugünden itibaren kaldırılırken bunun yerine tek bir "kırmızı liste" yer alacak.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 4 Ekim'den itibaren uluslararası seyahatler için yeni ve basitleştirilmiş bir sistem sunacaklarını belirterek mevcut yaklaşımı tek bir "kırmızı liste" ile değiştirdiklerini belirtmişti.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Seyahat listesinde 5 Ağustos'ta yapılan güncellemeye göre, daha önce 1750 Sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarılmıştı.

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