Ekonomi INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı açıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı açıldı

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen ve Türkiye'nin bu yıl partner ülke olduğu INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'nda Türkiye Milli Fuar Alanı açıldı.

Haber Merkezi AA
INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı açıldı.
INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirterek, "2018'de 168 milyar dolarlık ihracatla tarihi bir rekora imza attık ve bu tutarın yüzde 90'ını sanayi ürünlerimiz oluşturdu." dedi.

INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı'nın açılışı, Bakan Varank, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Rusya'nın Sverdlovsk Bölgesi Başkanı Evgeny Kuivashev'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Varank, açılıştaki konuşmasında, güçlü ve sürdürülebilir büyümenin lokomotifinin yüksek katma değerli üretimden geçtiğini söyledi.

Üretimde katma değer artışının rekabet gücünü de aynı ölçüde artırdığını dile getiren Varank, bu sayede ülkelerin küresel yarışta öne geçtiğini, yapısal temellerini sağlamlaştırdığını ve buradan hareketle Türkiye'nin "milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Varank, Türkiye'nin rotasını yüksek teknolojili alanlara çevirdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye güçlü bir sanayi altyapısına sahip. 2018'de 168 milyar dolarlık ihracatla tarihi bir rekora imza attık ve bu tutarın yüzde 90'ını sanayi ürünlerimiz oluşturdu. Elbette bu rakamlarla yetinmek niyetinde değiliz. Ülkeler arası iş birliği bu manada önemli. Bu iş birliği, ortak yatırım, ortak üretim ve ortak Ar-Ge eksenlerinde şekillenebilir. Bu manada, INNOPROM 2019 Fuarı'nı çok önemsiyoruz. Bu fuar, katılımcı firma ve ülkelere yeni bir vizyon kazandıracak, yeni fırsatlar yakalamalarına vesile olacak. Burada hem ülkemizin sanayisinin gücünü hem de kültürel zenginliklerini yansıtacak bir fuar alanı oluşturduk."

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Partner ülke olarak 25 özel sektör firması, 7 kalkınma ajansı ve 11 birlikle toplam 43 stantta yer aldıklarını belirten Varank, fuarda oluşturulan Türkiye ve Türk yemekleri tanıtım alanıyla sadece iş insanlarının değil tüm ziyaretçilerin zevklerine hitap edecek bir şölen sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

"Fuar kapsamında anlaşmalar imzalanacak"

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov da ülkelerinin 2017'de Türkiye'de bir fuarda partner ülke olarak yer aldığını anımsatarak, iki ülkenin fuarcılık faaliyetlerinde sürdürdüğü güzel bir geleneği olduğunu söyledi.

Partner ülke olunan her fuarda iş çevreleri arasında iyi bir iletişim kurulduğuna işaret eden Manturov, "Türkiye fuar alanında, uzay, havacılık, makina sanayi gibi alanda faaliyet gösteren, yüksek teknoloji üretimi yapan pek çok firma bulunmakta. Burada hem sanayinin temelini oluşturan üreticiler hem de geleceğe yönelik teknolojik ürünleri olan firmalar temsil edilmekte." diye konuştu.

Manturov, söz konusu stantlarda firmaların üst düzey yöneticilerinin bulunduğuna dikkati çekerek, fuar kapsamında yapılan görüşmelerin anında karara bağlanabileceğini, INNOPROM 2019 çerçevesinde bazı anlaşmaların imzalanacağını kaydetti.

Manturov, "Ümit ediyorum ki bu fuarda temeli atılacak pek çok proje gelecekte gerçekleştirilecektir. Rusya ve Türkiye arasında iş birliğini geliştireceğimiz pek çok ortak noktamız bulunmaktadır." dedi.

Rus Bakana menemen ikramı

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdela kesimiyle Türkiye Milli Fuar Alanı ziyaretçilere açıldı. Bakan Varank ve beraberindekiler alandaki firmaların stantlarını gezerek bilgi aldı.

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İki bakanın fuar alanını ziyaretinde renkli anlar da yaşandı. Bakan Varank, Türk yemekleri tadım alanında Rus mevkidaşına menemen ikram etti.

Tanıtım atağı ile Rusya'da Türk rüzgarı esti

INNOPROM 2019, 20 bin metrekare kapalı alanda, 600 firmanın katılımıyla gerçekleşiyor.

Bu yıl partner ülke statüsünde olan Türkiye, fuara Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının desteğiyle güçlü bir katılım sağladı.

Fuar kapsamında, Ticaret Bakanlığı Türkiye Tanıtım Grubu katkılarıyla Türk malı algısıyla ülke imajının geliştirilmesini amaçlayan tanıtım etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin katılımının görünürlüğünün arttırılması için fuar süresince şehir içi otobüs ve bina dış mekanlarına reklamlar verilirken, fuar alanında ebru gösterisi, canlı müzik performansı ve tadım standıyla Türk kültürü ve lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

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