Ekonomi İnovasyona yatırımla teknoloji ihraç ediyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İnovasyona yatırımla teknoloji ihraç ediyoruz

Türkiye'nin bu yılki savunma sanayi ihracatının 4 milyar doların üzerinde olacağını belirten Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Gelişmekte olan diğer ülkelere yüksek teknolojiye sahip ürünleri ihraç ediyoruz ve bu bizi onların önüne geçiriyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İnovasyona yatırımla teknoloji ihraç ediyoruz
Haluk Bayraktar.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'nin geçen yıl 3,2 milyar dolarlık savunma sanayii ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu yıl hedefimiz 4 milyar doları geçmek ve bunun olacağına kesin gözüyle bakıyoruz" dedi. Türkiye’de inovasyon algısının pozitif bir dönüşüm geçirdiğini belirten Haluk Bayraktar, "Bunda en önemli unsur somut başarılar. 20 yıl öncesinde biri, yenilikçi bir fikir ile ortaya çıksa da gerek çevresel olumsuz telkin, gerek siyaset kurumunun, destek vermeyi bırakın, yer yer köstek olmasıyla inovatif fikir gerçeğe dönüşemiyordu” diye konuştu.

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞIYOR

Türkiye'nin inovasyon algısının gelişmekte olan ülkelere göre pozitif ayrıştığını kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti: "Türkiye, özellikle savunma sanayisi olmak üzere üretimde önemli bir aşamaya geldi. Milli ve özgün teknolojileri geliştiren, üreten ve hatta ihraç eden bir konumdayız. Baykar’dan örnek vermek gerekirse; 2014 yılında envantere giren Bayraktar TB2 için bugün 25 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladı. Gelişmekte olan diğer ülkelere yüksek teknolojiye sahip ürünleri ihraç ediyoruz ve bu bizi onların önüne geçiriyor.”

YIL SONU HEDEFİMİZ 4 MİLYAR $’I AŞMAK

  • Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir ihracatçı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti: "Türkiye, 2021 yılında 3,2 milyar dolarlık savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirmişti. Bu sene hedefimiz 4 milyar doları geçmek ve bunun olacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Çünkü kasım ayı itibarıyla 11 aylık ihracatımız 3 milyar 770 milyon dolar seviyesine ulaştı. Yüzde 30’luk bir artış olacak. Baykar özelinde 2021’de yaklaşık 650 milyon dolar olan ihracatımız, bu yıl 1 milyar doları geçecek."

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