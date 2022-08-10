Ekonomi İnşaat maliyetlerinde yıllık bazda yüzde 106lık artış
EMLAK

İnşaat maliyetlerinde yıllık bazda yüzde 106'lık artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,47, yıllık bazda yüzde 106,87 artış kaydetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İnşaat maliyetlerinde yıllık bazda yüzde 106lık artış
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,47, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,87 yükseldi.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,16, işçilik endeksi yüzde 0,72 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 130,59, işçilik endeksi yüzde 45,67 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,58, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 101,79 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,08, işçilik endeksi yüzde 0,68 arttı.

Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,22, işçilik endeksi yüzde 45,38 artış kaydetti. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,27 yükseldi.

Mayıs ayına kıyasla malzeme endeksi yüzde 7,51, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Haziranda geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 151,73, işçilik endeksinde yüzde 46,77 artış gerçekleşti.

Almanya yüksek enflasyonla boğuşuyor: Yüzde 100'ün üzerinde artış var
EKONOMİ
Almanya yüksek enflasyonla boğuşuyor: Yüzde 100'ün üzerinde artış var

Yargıtay’dan iş kazalarına ilişkin emsal karar: Patron asli kusurlu bulundu
EKONOMİ
Yargıtay’dan iş kazalarına ilişkin emsal karar: Patron asli kusurlu bulundu

Rekabet Kurulu'ndan 'Martı'ya soruşturma
EKONOMİ
Rekabet Kurulu'ndan 'Martı'ya soruşturma
Bunu bir Türk yaptı

Bunu bir Türk yaptı

KOAH ve astım hastalarını tedavi edecek.
Ucuz konutta detaylar belli oldu

Ucuz konutta detaylar belli oldu

​Gençlerin ardından şimdi de emekliler için kontenjan müjdesi.
Almanya yüksek enflasyonla boğuşuyor: Yüzde 100ün üzerinde artış var

​Alay mı ediyor bizimle?

​Hollanda devi, Trabzonspor'a 10 milyon Euro ödeyecek.

​Yargıtay'dan iş kazalarına ilişkin emsal karar.

Krallara layık tek metal olarak biliniyor:​ Fiyatı altınla yarışıyor.

​TÜİK rakamları paylaştı: Haziran'da bir önceki aya göre 136 bin azalış var.

'21 yabancı söz konusu değil'

'21 yabancı söz konusu değil'

​​TFF, Süper Lig'deki yeni statü hakkında açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.