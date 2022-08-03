İnşaat malzemeleri ihracatında tüm zamanların aylık rekoru

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Dış Ticaret Endeksi'nin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,94 artarak 3,36 milyar dolara yükseldi. Söz konusu rakam tüm zamanların en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti.

Haziran itibarıyla son 12 aylık ihracat ise 34,52 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Kilogram başına düşen ortalama birim fiyat ise yıllık bazda yüzde 28,5 artarak 0,63 dolar seviyesine yükseldi.

Dış ticarette haziranda yüksek performans gösteren inşaat malzemeleri sanayisi, miktar olarak daha sınırlı artışla 5,31 milyon tonluk ihracat gerçekleştirdi.

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Yıllık (son 12 aylık) ihracat miktar olarak 63,56 milyon tona gerilerken, ortalama ihracat birim fiyatı 0,54 dolar/kg oldu. Haziranda ihracat birim fiyat endeksi 108,98 puanla 2015 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

İthalattaki artış da sürdü

Söz konusu dönemde ithalattaki artış da devam etti. Haziranda inşaat malzemeleri ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik artışla 957 milyon dolara yükseldi.

Haziranda ithalatta değer ve miktar olarak da yılın en yüksek rakamları görüldü. İnşaat malzemeleri ithalatı 336 bin 613 ton, ithalat birim fiyatı ise 2,84 dolar/kg oldu.

Yılın ilk yarısını tarihin en yüksek sonucuyla kapatan inşaat malzemeleri sanayi ihracatının ikinci 6 ayda savaşın etkilerinin, yüksek küresel enflasyonun ve resesyon endişelerinin etkisinin altında kalması bekleniyor. Birim fiyatlarının da düşeceği tahminlerine rağmen yıl sonunda yıllık ihracat büyüklüğünün geçen senenin üzerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

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