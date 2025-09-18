Yeni Şafak
İnşaatta çalışan sayısı 2 milyonu aştı

İnşaatta çalışan sayısı 2 milyonu aştı

04:0018/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 1,2 artışla 16 milyon 101 bin 724 kişiye yükseldi.

Sektörler ve alt gruplar bazında incelendiğinde en yüksek artış inşaatta yaşandı. İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarak 2 milyon 129'a yükseldi. Çalışan sayısı geçen yılın temmuza göre 143 bin 246 artmış oldu.

2026 KONUTTA ALTIN YIL OLACAK

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, "Bu büyüme de istihdamı tetikledi. İnşaat üretiminin artması, kentsel dönüşümün hızlanması, altyapı yatırımları, deprem bölgesindeki konut üretimi gibi gelişmeler hem sektörümüzü büyüttü hem de sektörümüzdeki istihdamı artırdı. Veriler 2026'nın konut için altın yıl olacağını gösteriyor. KKM bitti, enflasyon geriliyor, mevduat faizleri düşüyor. Bunların hepsi konuta artı yazacak" dedi. Öte yandan, sektördeki firmaların brüt satışları 2020-2024 döneminde 8 katına çıkarak 4,1 trilyon lirayı aştı.



