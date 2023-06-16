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Ekonomi

Intel çip fabrikası için Polonya’yı seçti: 4,6 milyar dolarlık yatırım yapacak

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel, Polonya’da 4,6 milyar dolar yatırımla bir çip fabrikası kuracak. Şirket, Eylül 2021'de, gelecek 10 yıl içinde Avrupa'ya 80 milyar avroya kadar yatırım yapabileceğini duyurmuştu.

14:21 . 16/06/2023 Cuma
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Intel, 4,6 milyar dolarlık yeni çip fabrikası yatırımı için Polonya’yı seçti

Intel, 4,6 milyar dolarlık yeni çip fabrikası yatırımı için Polonya’yı seçti

Intel’den yapılan açıklamada, şirketin, yarı iletkenlerin AR-GE ve imalatı konusunda Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde 80 milyar avroluk yatırım planının bir parçası olarak, Polonya'nın Wrocaw kenti yakınlarında yarı iletken montaj ve test tesisi için 4,6 milyar dolarlık yatırım yapacağı kaydedildi.


Polonya’daki yeni fabrikanın 2027'de faaliyete geçmesi ve 2 bin kişiye istihdam sağlaması planlıyor. Fabrika inşaat aşamasında ve tedarik zincirinde birkaç bin istihdam oluşturacak.


Açıklamada, söz konusu fabrika için Polonya hükümetinin teşvik miktarı hakkında bilgi verilmedi.


Şirket, Eylül 2021'de, gelecek 10 yıl içinde Avrupa'ya 80 milyar avroya kadar yatırım yapabileceğini duyurmuştu.


Bu arada, Intel, İrlanda ve Fransa'daki tesislerinin yanı sıra Almanya’da da büyük bir çip fabrikası inşa etmeyi planlıyor


Doğu Almanya'daki Magdeburg kentinde kurulacak çip fabrikası için Intel'in Alman hükümetinden yaklaşık 10 milyar avro teşvik alması bekleniyor. Fabrikanın inşaatında 7 bin, fabrika tamamlandığında ise 3 bin kişiye istihdam sağlanacak.


- Polonya çipleri "kritik teknoloji" olarak görüyor

Öte yandan, Avrupa Birliği’nin (AB) hedefi, 2030 yılına kadar Avrupa'nın küresel çip üretimindeki payını ikiye katlayarak yüzde 20'ye çıkarmak olarak açıklanmıştı. Şirketleri çekmek için 40 milyar avrodan fazla sübvansiyon sağlanıyor.


Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, çiplerin 21. yüzyılda kritik bir teknoloji olduğunu belirterek, Polonya'nın küresel yarı iletken tedarik zincirinde artık daha önemli bir rol oynaması sevindirici olduğunu vurguladı.

Morawiecki, ülkede planlanan Intel'in fabrikasını "Polonya tarihindeki en büyük sıfırdan yatırım." olarak nitelendirdi.




#çip
#Intel
#Polonya
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