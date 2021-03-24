Intel'den 20 milyar dolarlık iki yeni "çip fabrikası" yatırımı Intel'den 20 milyar dolarlık dev yatırım! Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel iki dev yatırım için harekete geçti. 20 milyar dolarlık yatırım yapacak şirket ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planlıyor.

Haber Merkezi 24 Mart 2021, 08:35 Son Güncelleme: 24 Mart 2021, 08:39 AA