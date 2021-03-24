Ekonomi Intelden 20 milyar dolarlık dev yatırım
İŞ DÜNYASI

Intel'den 20 milyar dolarlık iki yeni "çip fabrikası" yatırımı

Intel'den 20 milyar dolarlık dev yatırım!

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel iki dev yatırım için harekete geçti. 20 milyar dolarlık yatırım yapacak şirket ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planlıyor.

Haber Merkezi AA
Intelden 20 milyar dolarlık iki yeni çip fabrikası yatırımı
Foto/arşiv

Şirketten yapılan açıklamada, Intel Üst Yöneticisi Pat Gelsinger'in üretim, inovasyon ve ürün liderliği hedefleri doğrultusunda "IDM 2.0" stratejisini açıkladığı bildirildi.

Intel'in üretimini genişletmeyi planladığına dikkat çekilen açıklamada, şirketin Arizona'da iki yeni fabrika inşa etmek için 20 milyar dolarlık yatırım yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yatırımla 3 binden fazla kişiye yüksek maaşlı teknoloji işi, 3 bini aşkın kişiye inşaat işi ve yaklaşık 15 bin kişiye uzun vadeli iş sağlanacağı aktarıldı.

Çip krizi Türkiye'ye sıçradı: Renault'un ardından Tofaş da üretime ara veriyor
EKONOMİ
Çip krizi Türkiye'ye sıçradı: Renault'un ardından Tofaş da üretime ara veriyor

Sıfır otomobilde çip krizi!
EKONOMİ
Sıfır otomobilde çip krizi!
Abone Ol Google News
Meteorolojive AKOM uyardı!

Meteoroloji
ve AKOM uyardı!

İstanbul'da etkili olan kar ne kadar sürecek?
Üç fabrika küle döndü

Üç fabrika küle döndü

​Bursa'daki yangında 50 milyon liralık zarar var!
Macron endişeliymiş: Türkiye seçimlere müdahale edebilir

Erken saatlerde başlayan kar ve dolu ile beyaz örtü oluştu.

​Son 3 aydaki İzmir merkezli operasyonlarda 18 teğmen gözaltına alındı.
DEAŞ'a<br>gece operasyonu

DEAŞ'a
gece operasyonu

İstanbul'da çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü.
Metruk bina kalmıyor

Metruk bina kalmıyor

​Yıldırım Belediyesi tehlikeli yerlerin yıkımına devam ediyor.
Keşke<br>Türkiye'de olsak

Keşke
Türkiye'de olsak

Avrupa'da aşının temini ve uygulanmasında kriz yaşanıyor.
Rusya ve Esed insanlığı vurdu

Rusya ve Esed insanlığı vurdu

Bir milyondan fazla kişi mağdur oldu.
İşgalci İsrail iş başında

İşgalci İsrail iş başında

Savaş uçaklarıyla Gazze'yi vurdu.
İstanbul kırmızı riskte

İstanbul kırmızı riskte

​Bakan Koca, son haftadaki vaka oranı en çok artan illeri açıkladı.
Tarıma yapay sulak alan

Tarıma yapay sulak alan

​Bakanlık, projenin pilot uygulamasını hayata geçiriyor.
İngiliz ordusuna <br>Türk modeli

İngiliz ordusuna
Türk modeli

Libya ve Dağlık Karabağ örnek oldu.
Bunu bekliyordum

Bunu bekliyordum

​Düşene bir tekme de Trump'tan geldi.
2023'ün yol haritası <br>bugün netleşiyor

2023'ün yol haritası
bugün netleşiyor

​7. Kongre'de merak edilen 7 soru cevap bulacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.