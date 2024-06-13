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Ekonomi

İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün belli oldu

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte klima fiyat ve özelliklerini kıyaslayanların oranı ise yüzde 385, vantilatörlerin fiyat karşılaştırması ise yüzde 1714 arttı.

13:22 - 13/06/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Çevrim içi alışveriş rehberi Cimri, internet sitesinde fiyatı en çok karşılaştırılan ürünleri paylaştı.


En çok karşılaştırma yapılan ürün


Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz sıcaklarının etkili olmasıyla ​​​​​​​vantilatör fiyat karşılaştırmaları bir önceki aya göre tavan yaptı. Türkiye genelinde hava sıcaklığı yükselirken, vantilatörlerin fiyat karşılaştırması yüzde 1714 arttı.


Klima fiyatlarını ve özelliklerini kıyaslayanların oranı yüzde 385 artarken, su sebili için araştırma yapanlarda da yüzde 176 artış görüldü.


Okulların kapanması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması ise farklı kategorilerde Cimri verilerine yansıdı.


Tatil hazırlıklarına başlayanların bu yıl kamp malzemelerine ilgi gösterdiği ortaya çıktı. Bir önceki aya kıyasla kamp yatakları yüzde 126, kamp sandalyeleri yüzde 117, bavul-valiz yüzde 70, çadır yüzde 69, termos yüzde 66 ve güneş kremi yüzde 58 daha çok karşılaştırıldı.


Babalar Günü'nün de yaklaşmasıyla bir önceki aya oranla yüzde 92 artışla fiyatı en çok karşılaştırılan ürünler erkek terlikleri ve sandaletleri oldu.

Güneş gözlüklerinde yüzde 53 artış görülürken, sıralamayı yüzde 30 ile erkek tişörtleri takip etti.





#alışveriş
#Vantilatör
#fiyat
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