İnternetten alışverişi sevdik

Dünya E- İhracat Forumu (Worldef) tarafından düzenlenen “Orta Anadolu E-ihracat Konferansı”, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “E-ticaret satışlarının 3,5 trilyon dolar olduğu belirtiliyor. E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı 2011 yılında yüzde 3,6 iken, 2019 yılında yüzde 15’e yükselmiş durumda” dedi.

GÜVEN EKSİKLİĞİ GİDERİLMELİ

Türkiye’nin e-ticarete uyum sağlayan ülkelerin başında yer aldığını vurgulayan Baran, Türkiye’de pazarın 45 milyar dolar civarında bir hacme ulaştığının belirtildiğini aktardı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, ise rakamın yukarılara çekilebileceğini ama güven eksikliğinin e-ticaretin gelişmesini engellediğini aktardı.

4 MİLYAR KİŞİYE TANITIM MÜMKÜN

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise e-ihracat platformunun dünyayı küçülttüğünü söyledi. En büyük fuarlarda bile günlük 100 bin kişinin gezmediğine dikkat çeken Özdebir, “Ama öyle bir platform var ki şimdi, 4 milyara kendimizi tanıtabilme imkanı ve fırsatı var. Tabii burada geliştirilmesi gereken stratejiler var. İşte işin püf tarafı da buralarda olsa gerek. Bu internet nasıl insanlığa yeni bir vizyon kazandırdıysa,dijitalleşmeyi hızlı gelişmesini sağladıysa dünyadaki şu andaki dönüşümü, her anlamdaki dönüşümü hızlandıran, hayatımızı hızlandıran, düşünün bu salondakilerin pek çoğu her halde telefon olmadığı, cep telefonunun olmadığı zamanlarda sıra beklediğimizi hatırlıyordur. Bu internet bizim hayatımızdaki en büyük değişiklik” şeklinde konuştu.