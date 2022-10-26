IPARD Programı kapsamında 25 milyar liralık 23 bin 233 proje için sözleşme imzalandı

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, Kurum, IPARD Programı kapsamında Türkiye'ye tahsis edilen fonları, 2011'den bu yana 42 ilde kullandırıyor.

Söz konusu program ile hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla süt, et ve yumurta üreten işletmelerin modernizasyonuna ve AB standartlarına ulaşılmasına, kırsal alanlarda çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına, dokumacılık, çini, cam ve ahşap işlemeciliğinden, geleneksel el sanatlarına kadar birçok mesleğin yaşatılmasına katkı sağlanıyor.

IPARD II Programı kapsamında uygulanan "LEADER" destekleri ile kırsalda yaşayan insanların sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. TKDK, bu faaliyetleri destekleyerek sorunların çözümüne önemli katkı sağlıyor.

Kadın iş gücünün ülke ekonomisine daha fazla katılımı sağlamak için TKDK'nin çeşitli uygulamaları da bulunuyor. Bu kapsamda, IPARD desteklerinde proje seçimin çeşitli uygulamalarla kadın yatırımcıların projelerinin ön sıralara çıkması sağlanıyor.

REKLAM

IPARD kapsamında genç çiftçiler de destekleniyor. Bu çerçevede, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirinde destek oranı yüzde 5 artırılıyor, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında da IPARD sıralama kriterlerinden 15 puan veriliyor.

3 yılda 4,8 milyar lira hibe

TKDK, küresel çapta yaşanan tüm olumsuz koşullara rağmen IPARD Programı'nda son 3 yılda hızını artırarak birçok yatırım sayesinde üretim ve istihdama katkı sağladı. Son 3 yılda toplam yatırım tutarı 7,9 milyar lira, toplam hibe tutarı 4,8 milyar lira olan 7 bin 506 proje için sözleşme imzalandı.

Bugüne kadar da IPARD Programı destekleriyle toplam yatırım tutarı 25 milyar lira, toplam hibe tutarı 12,5 milyar lira olan 23 bin 233 proje için sözleşme imzalandı. İşlemleri tamamlanan 21 bin 525 projeye 8,7 milyar lira destek ödemesi yapıldı, bu sayede 16,3 milyar lira yatırım yapıldı ve toplamda 87 bin yeni istihdam sağlandı.

REKLAM

IPARD destekleriyle bir yandan yerel ekonomiler için önemli katkılar sağlanırken bir yandan da üretimin kayıt altına alınması, kalite standartlarının yükseltilmesi ve girişimciliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin IPARD I ve IPARD II programlarının uygulanmasında gösterdiği başarı ve kazandığı tecrübelerle hazırlanacak IPARD III Programı, kırsal alanlarının geleceğe hazırlanmasına daha çok katkıda bulunacak.

EKONOMİ Rusya ihracat yasaklarını 2023 sonuna uzattı