İpekyol koleksiyonu ile ışıltılı silüetler şık davetlere eşlik ediyor

Yepyeni bir yıla, yeni umutlara ve güzel dileklere eşlik edecek sıcacık ev buluşmaları şimdi Ipekyol Koleksiyonu ile tamamlanıyor.

İpekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu.

Küçük ve samimi kutlamanıza eşlik edecek midi boy etekler, trikolarla bir araya gelerek dikkat çekici bir hamle oluşturuyor. Bu özel güne eşlik edecek elbiseler, taş ve dantel detaylarıyla hiç olmadığı kadar naif ve bir o kadar da etkili bir görünümün eşlikçisi.

İpekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu.

Geçmişe atıfta bulunan sim detaylı gold elbiseler, modern bir silüetle yılbaşı ruhunu tüm ışıltısıyla karşılarken, yeni bir yıla doğru geri sayımlarınıza eşlik edecek siyah hakimiyetindeki püsküllü ceket ise dans ritmlerinizle kusursuzca uyum yakalıyor.

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İpekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu.

Soğuk havalara karşı gardını alan feminen etkili paltolar, ev ve şehrin sokakları arasında gerçekleşecek yürüyüşlerinize sıcak bir zarafet katıyor. Gold detaylı veya siyahın etkisine kendisini teslim eden omuz dekolteli tulumlar, tek parça ile güçlü stil duruşunuzun yıldızı olarak karşınıza çıkıyor.

İpekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu.

Yeni bir seneyi karşılamaya hazır bu günün ilk akla gelen renklerinden kırmızının etkili tonları, bordolar, koyu yeşiller, kusursuz siyahlar, parlamaya hazır gold’lar, beyazlar ve son olarak sezonun şaşırtan renk tonu morlar, mevsim ile güçlü bir ittifak içinde.

İpekyol Gece Elbisesi Koleksiyonu.

Parlaklığıyla ışıltınızı destekleyecek taşlarla bezenmiş kolye ve bileklikler, kontrast küpelerle buluşarak özel planlarınıza etkili bir dokunuş katıyor. Feminen ve modern görünümünüzü destekleyecek topuklular, hiç olmadığı kadar naif ve zarafet dolu bir tamamlayıcı olarak karşınıza çıkıyor.

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Sevdiklerinizle beraber karşılamaya hazır yepyeni bir seneye eşlik edecek Ipekyol Koleksiyonu, tüm parıltınızı yansıtacak birbirinden şık seçenekler sunuyor.