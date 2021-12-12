İran kripto para çıkarıyor: Kısa sürede piyasada yer alacak

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, başkent Tahran'daki bir konferansta konuşan İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi, İran'ın kripto parasıyla ilgili bilgi verdi.

"KISA SÜREDE PİYASALARDA YER ALACAK"

Salih Abadi, "Milli kripto para, Merkez Bankası'nın gündemindeki önemli konulardan biridir. Kripto para ile ilgili altyapı hazırlandı ve gerekli talimatlar verilecek. Kısa süre içinde deneme sürümü piyasalarda yer alacak." ifadelerini kullandı.

Salih Abadi, İran'ın bloke edilen parasının serbest bırakılmasıyla ilgili olarak da önemli adımların atıldığını ifade ederek, döviz kurunun yönetilmesi konusunda daha güçlü olduklarını savundu.

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DÜNYADA İLK YEDİDE

İran'ın, indirimli elektrik tarifeleri nedeniyle Çin, Rusya, ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile birlikte dünyada en fazla kripto para üreten yedi ülkeden biri olduğu belirtiliyor.

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