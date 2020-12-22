Ekonomi İran ile Rusya teknolojik iş birliği için anlaştı
DÜNYA EKONOMİSİ

İran Petrol Bakanı Zengene: "Rusya ile teknolojik iş birliği için anlaştık"

İran ile Rusya teknolojik iş birliği için anlaştı

İran ile Rusya ile petrol ve doğal gaz alanında teknolojik iş birliği için anlaştı. Açıklama İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'den geldi. Rusya'yı strateji ortak olarak gördüklerini belirten Zengene, bu ortaklığın uluslararası alandaki gelişmelerle değişmeyeceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Rusya ile petrol ve doğal gaz alanında teknolojik iş birliği için anlaştıklarını söyledi.

Bugün Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak ve Enerji Bakanı Nikolay Shulginov ile bir araya gelen Zengene, görüşmenin içeriğiyle ilgili İran devlet medyasına konuştu.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK

Rus yetkililerle dünya petrol piyasasının istikrara kavuşması için görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Zengene, "Rus makamlarla yaptığımız görüşmede petrol ve doğal gaz alanında teknolojik iş birliği için anlaştık. Son yıllarda Rusya'nın dünya petrol pazarının istikrarında belirleyici bir rolü olmuştur." ifadelerini kullandı.

İYİ BİR İŞ BİRLİĞİMİZ VAR

Rus makamlarla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve onun dışındaki iş birliği ile ilgili müzakerelerde bulunduklarını ve bu konudaki görüşlerinin birbirine yakın olduğunu belirten Zengene, "Rus şirketleriyle iyi bir iş birliğimiz var. Petrol, doğal gaz ve teçhizatların üretimiyle ilgili Rus şirketlerle olan iş birliğinin devam etmesi öngörülüyor. Rusya'yı strateji ortağımız olarak görüyoruz. Bu ortaklık uluslararası alandaki gelişmelerle değişmez." değerlendirmesinde bulundu.

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