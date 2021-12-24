Ekonomi İran Türkiyeye açılan sınır kapılarını 15 gün süreyle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İran Türkiye’ye açılan sınır kapılarını 15 gün süreyle kapattı

İran İslam Cumhuriyeti tek taraflı almış olduğu kararla 24 Aralık 2021 tarihinden itibaren 15 gün süreyle Türkiye’ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, yeni yıla 8 gün kala İran tarafının aldığı kararı yılbaşı kutlamasına bağladığını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İran Türkiye’ye açılan sınır kapılarını 15 gün süreyle kapattı
Foto/arşiv

İran İslam Cumhuriyeti tarafından alınan kararla geçerli İran İslam Cumhuriyeti ikamet izni olan bireyler, öğrenim vizesi olanlar (İran’da okumakta olan üniversite ile medrese öğrencileri), giriş vizesi almış olan bireyler (tüccar ve iş insanları), iş izni almış olan bireyler, sağlık vizesi almış olan bireyler, yatırımcı vizesi almış olan bireyler ve pasaport ile göç polisi tarafından pasaportu çıkış damgası yapılmış olan bireylerin geçiş yapabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, yeni yıla 8 gün kala İran tarafının aldığı kararın yılbaşı kutlamasına bağladığını belirterek, “Bugün bize gelen bilgiye göre, 24 Aralık günü gece saat 00.00’dan itibaren 15 gün süreyle geçici olarak İran’la sınır kapısı olan tüm kapılarımızın kapatılacağı yönünde oldu. Ben şahsen İran devletinin tek taraflı olarak almış olduğu bu kararı 8 gün sonra gireceğimiz yeni yıla, yani yılbaşına bağlıyorum. İran devleti bu karar ile birlikte kendi vatandaşlarının yurt dışına giderek yeni yıl kutlamalarına katılımlarını engellemek istiyor. Umarım bu karar uzun sürmez ve kapılarımız bir an önce açılır. Zaten pandemi nedeniyle 2 yıla yakın bir zamandır mağdur olan halkımız daha fazla mağdur edilemez” dedi.

GÜBRETAŞ’tan yüzde 20 indirim kararı
EKONOMİ
GÜBRETAŞ’tan yüzde 20 indirim kararı

Rekabet cezalarının alt sınırı 47 bin lirayı aştı
EKONOMİ
Rekabet cezalarının alt sınırı 47 bin lirayı aştı

Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı
EKONOMİ
Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı
Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin gözü maaş zamlarında: İşte ortaya çıkan zam oranı

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin gözü maaş zamlarında: İşte ortaya çıkan zam oranı
Çile bitiyor

Çile bitiyor

​Tünelden ilk görüntü geldi.
17 yüzyıllıkcam fanustan çıktı

17 yüzyıllık
cam fanustan çıktı

​Ne olduğunu duyunca inanamadılar.

​Akademisyenler, muhalif siyasetçiler ve sosyal medya figürleri halkı panikletti.

​Yerli aşı TURKOVAC'la ilgili önemli gelişme

​Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı.

​Kurdaki düşüş sürünce stokçular mallarını depodan çıkarmak zorunda kaldı.

​1,5 metre yağınca köydeki her şey kara gömüldü.
İşte yeni formül

İşte yeni formül

​Devlet destekli nafaka yolda...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.