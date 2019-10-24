Ekonomi İranda enflasyon yüzde 42 En son 2016da tek hanedeydi
DÜNYA EKONOMİSİ

İran'da enflasyon yüzde 42

İran'da enflasyon yüzde 42: En son 2016'da tek hanedeydi

İran İstatistik Merkezince, ülkedeki son 12 aylık enflasyon oranının yüzde 42 olduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
İran'da enflasyon nükleer anlaşmanın yürürlüğe girerek yaptırımların kaldırıldığı 2016'da 26 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 9'a gerileyerek tek haneye düşmüştü.
İran'da enflasyon nükleer anlaşmanın yürürlüğe girerek yaptırımların kaldırıldığı 2016'da 26 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 9'a gerileyerek tek haneye düşmüştü.

İran İstatistik Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki son 12 aylık enflasyon oranının yüzde 42 olduğu belirtildi.

Bu, geçen ay 42,7 olarak açıklanan yıllık enflasyonda yüzde 0,7 düşüşe işaret ederken, aylık enflasyonun da yüzde 28,3 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, İran'da enflasyon oranının 2019'da yüzde 40'ın altına düşeceğini öngörüyordu.

İran'da enflasyon nükleer anlaşmanın yürürlüğe girerek yaptırımların kaldırıldığı 2016'da 26 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 9'a gerileyerek tek haneye düşmüştü.

ABD'nin geçen yıl mayısta nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymasının ardından ülkedeki enflasyon oranı dramatik bir şekilde yükselmişti. Enflasyon bu yıl mayıs ayında yüzde 52,1'e kadar çıkmıştı.

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