İran'da sosyal güvenlik sorunu: 6 milyon sigortasız

İran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Rebii, "İran'da 6 milyon kişi hiç bir sigorta kurumuna bağlı değil" diye konuştu.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya göre, Meclis Genel Kurulunda milletvekillerine hitap eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ali Rebii, "İran'da 6 milyon kişi hiç bir sigorta kurumuna bağlı değil." dedi.

Rebii, sağlık hizmetlerini geliştirme programında yaşanan sorunların sosyal güvenlik kurumunun sürdürülebilir kaynaklara sahip olmamasından kaynaklandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli de kasım ayında yaptığı açıklamada ülkedeki işsizlik oranının yüzde 12 civarında olduğunu, bazı şehirlerde ise bu oranın yüzde 60'a kadar ulaştığını belirtmişti.

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İran İstatistik Birimi verilerine göre ülkede yaklaşık 80 milyon insan yaşıyor.