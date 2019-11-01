Ekonomi İranın otomotiv devi Vanda fabrika kuracak 200 milyon dolarlık yatırımla bin kişi istihdam edilecek
OTOMOTİV

İran'ın otomotiv devi Van'da fabrika kuracak: 200 milyon dolarlık yatırımla bin kişi istihdam edilecek

İran'ın Orta Doğu'nun en büyük araç üreticisi konumundaki otomotiv firması Khodro Company Van'da fabrika kurmak için çalışma başlattı. Van Organize Sanayi Bölgesi'nde tahsis edilecek 50 hektarlık alana kurulması planlanan fabrikada ilk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Üretilen araçlar Türk patenli olacak. Her ilde bir servisinin olması gerekiyor. Bu nedenle yaratacağı istihdam da çok ciddi bir rakam olacak" dedi. Van OSB Başkanı Mehmet Aslan, "Hedefleri ilimizde 50 hektarlık alana 150-200 milyon dolarlık büyük bir fabrika kurmak. Aynı zaman da 800 ile 1000 kişilik bir istihdam potansiyeli yaratacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Khodro Company Van'da fabrika kuracak.
Khodro Company Van'da fabrika kuracak.

İran'ın otomotiv firması Khodro Company (İKCO) Van'da fabrika kurma kararı aldı.

İranlı yatırımcılar, uygulanan yaptırımların etkilerini azaltabilmek için yatırımlarını Türkiye'ye kaydırırken, Orta Doğu'nun en büyük araç üreticisi konumundaki İran'ın Khodro Company firması da Van'da fabrika kurmak için girişimlere başladı.

Van'da otomotiv fabrikası kurulacak

Bu kapsamda, bir süre önce beraberindeki heyetle Van'a gelen şirketin CEO'su Farshad Moqimi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim ve kentteki iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

  • Daha sonra, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileriyle görüşen Moqimi'nin "Van'da otomobil fabrikası kurma kararı aldıklarını" iletmesi, kentte heyecan yarattı.

Van Organize Sanayi Bölgesi'nde tahsis edilecek 50 hektarlık alana kurulması planlanan fabrikada, ilk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor

"Çok ciddi bir firma olduğunu tespit ettik"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, yaptığı açıklamada, son zamanlarda İran ile söz konusu yatırım konusunda çok ciddi temaslarının olduğunu söyledi.

  • Yaptırımlar nedeniyle İran'daki birçok firmanın fabrikalarını farklı ülkelere taşımaya çalıştığını, Van'ın da bu firmalar için en uygun yer olduğunu anlatan Bilmez, İran'daki birçok firmanın bu konudaki temaslarının devam ettiğini kaydetti.

İran'daki Khodro Company firmasının Van'da araç üretimi yapmak istediğini anlatan Bilmez, "Minibüs ve kamyonet üreten bir marka. Bu firmanın ekibiyle görüştük. Yaptığımız araştırmalarda ciddi bir firma olduklarını tespit ettik. Ardından bu yatırımcıları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileriyle görüştürdük. Firmanın yapacağı yatırımın diğer firmalara da örnek olmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

"Üretilen araçlar Türk patenli olacak"

Firma yetkililerinin fizibilite raporları ve projelerini hazırlamaya başladığını ifade eden Bilmez, yatırımın gerçekleşmesi durumunda yüzlerce insana yeni iş kapısının açılacağını vurguladı.

İranlı firmanın Van'da büyük bir yatırım yapmasının diğer yabancı yatırımcıları da etkileyeceğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

  • "Van, İran'ın batıya açılan penceresi. Van'ı tercih etmelerindeki temel neden, ana fabrikalardan çok uzaklaşmadan parçaların bir kısmını orada, bir kısmını burada ve bir kısmını da Kanada'daki fabrikalarında üretip nihai ürünün Van'da şekil almasını sağlamak. Üretilen araçlar Türk patenli olacak. Her ilde bir servisinin olması gerekiyor. Bu nedenle yaratacağı istihdam da çok ciddi bir rakam olacak. OSB bünyesinde onların gerekli gördüğü miktarda arsayı tahsis edeceğiz. Van, bölgenin cazibe merkezi. Burada yaratılacak istihdamla batıya olan göç de duracak. Van, altyapısı ve ulaşım ağıyla yatırım için çok uygun bir yer."

Geçmişte yaşanan terör olayları nedeniyle iş adamlarının bölgeden uzaklaştığını anımsatan Bilmez, eski huzurlu günlerine kavuşan Van'ın son dönemlerde ciddi yatırım talepleri aldığının da altını çizdi.

"İran'daki firmalardan birçok yatırım talebi alıyoruz"

Van OSB Başkanı Mehmet Aslan da ambargo nedeniyle ürünlerine Avrupa pazarına satamayan İranlı yatırımcıların, Türkiye'ye yöneldiğine işaret etti.

Van'ın, İran'ın Batı'ya, Türkiye'nin de Doğu'ya açılan kapısı konumunda olduğuna dikkati çeken Aslan, stratejik konumuyla kentin son yıllarda İran'daki firmalardan birçok yatırım talebi aldığını aktardı.

Önceden yer tahsis ettikleri bazı İranlı firmaların üretime başladığını anlatan Aslan, şöyle devam etti:

  • "Van'da yatırım kararı alan otomotiv firması çok ciddi üretim kapasitesine sahip. Firmanın yetkilileri iki kez ilimizi ziyaret etti. OSB'nin stratejik konumu, lojistiği, altyapısından ve altıncı bölge teşviklerinden faydalanmak istiyorlar. Tüm kurumlarımızla bu yatırımcılara yardımcı oluyoruz. Hedefleri ilimizde 50 hektarlık alana 150-200 milyon dolarlık büyük bir fabrika kurmak. Bu da ilimiz için büyük bir yatırım olacak. Aynı zaman da 800 ile 1000 kişilik bir istihdam potansiyeli yaratacak."

Yatırımla ilgili fizibilite çalışmalarının devam ettiğini ve firma temsilcilerinin ilgili bakanlıklarla görüşmelerini sağladıklarını ifade eden Aslan, "Uluslararası anlamda böylesi büyük bir yatırımın Van'da yapılması bizi heyecanlandırdı. Uluslararası ticaret açısında çok önemli. Yatırımın gerçekleşmesi için canla başla çalışıyoruz." dedi.

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