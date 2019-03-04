Ekonomi İş adamları federasyonu ismini değiştirdi
İŞ DÜNYASI

BASİFED'de isim değişikliği: İş adamları yerine iş insanları oldu

İş adamları federasyonu ismini değiştirdi

Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), adındaki "iş adamları" ibaresini kadın erkek eşitliği ilkesi gereği "iş insanları" olarak değiştirdi.

Haber Merkezi AA
Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu .
Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu .

BASİFED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, federasyonun Olağanüstü Mali Genel Kurulu, Ege Genç İş Adamları Derneği Konferans Salonunda yapıldı.

Tüzük değişikliğine gidilen kurulda, oy birliğiyle federasyonun kısaltması yine BASİFED olarak kalırken, açılımı ise Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu oldu.

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, Türkiye'de kadının birçok alanda varoluş mücadelesi verdiğini, oy birliğiyle alınan bu karardan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Kadınların iş dünyasında aktif olarak çalıştıkları derneklerde "iş adamları" olarak kabul görmelerinin doğru olmadığını vurgulayan Ösen, "BASİFED olarak biz de ismimizi olması gerektiği hale getirdik ve 'iş adamları' tabirini 'iş insanları' olarak değiştirdik." ifadelerini kullandı.

Kurtboğan cinsi çoban köpekleri 100 bin TL'ye satılıyor
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Karaköprü ve Bozova ilçelerinde özel barınaklarda yetiştirilen 'guregh' olarak adlandırılan 'kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, özenle kaynatılan tavuk kemikleriyle besleniyor.
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'Çobanların sadık dostu' diye bilinen, güçlü ve iri cüsseleri ile dikkat çeken köpekler, son yıllarda bölgede geçim kaynağı olmaya başladı. Bozova'nın Kesmetaş Mahallesi'nde çiftlik kuran Süleyman Ak, özel yetiştirdiği köpekleri yurt içine ve çoğu Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurt dışına sattıklarını söyledi.
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'Guregh' köpeklerin, çobanların vazgeçilmez dostu olduğunu kaydeden Ak, Biz burada, sıcak bölge ikliminde yaşayan 'guregh' köpeklerini yetiştiriyoruz. Köpeklerimizi mama ve kaynatılmış tavuk kemiğiyle çocuk gibi besliyoruz. Bizim bu cins köpeklerimiz, çobanların en sadık köpeğidir. Sürüyü kurtlardan koruyor.
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Burada yetiştirdiğimiz köpeklerin fiyatı 3 bin liradan başlıyor ve çok iyi ırk olursa 100 bin liraya kadar satılabiliyor.
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Köpeklerimiz nerdeyse araba fiyatına satılıyor. Hatta bir müşterimiz geldi, arabasını bırakıp, 'Şero' isimli köpeğimize talip oldu; ama biz teklifi kabul etmedik. Köpeklerimize birçok kentten talep var. Ayrıca çoğu Arap şeyhleri olmak üzere yurt dışına da köpeklerimizi gönderiyoruz dedi.
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Ürkütücü sesiyle çevreye da korku salan 'guregh' köpeklerin, insanlarla kısa sürede yakınlık kurduğunu dile getiren besicilerden Ahmet Demir ise bu hayvanların bulunduğu ortama kimsenin yaklaşamadığını kaydetti.
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Öte yandan barınaklarda beslenen köpekler, zaman zaman çiftlikte birbiriyle dövüşmesi nedeniyle zor anlar yaşattığı için sahiplerince zincirle kafeslerine bağlanarak, saldırgan tavırları engellenmeye çalışılıyor.
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Kurtboğan cinsi çoban köpekleri 100 bin TL'ye satılıyor
Şanlıurfa'da, besicilerin yanından ayırmadığı ve bölgede 'guregh' olarak adlandırılan 'kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, otomobil fiyatına satılıyor. Yetiştiricileri, güçlü ve iri cüsseleri ile dikkat çeken, 100 bin liraya kadar satılabilen köpeklerin Orta Doğu ülkelerinden de talep edildiğini söyledi.

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