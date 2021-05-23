Ekonomi İş elbisesi satın alınacak
BASIN İLAN

İş elbisesi satın alınacak

İstanbul Enerji Sanayi ve Anonim Şirketi, iş elbisesi satın alınacağını duyurdu. Şirket, ihalenin 10 Haziran'da 'açık ihale usulü' olacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İş elbisesi satın alınacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İşe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

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