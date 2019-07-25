İş kanunları kapsamındaki belgeler dijitalleşiyor

Kolaysoft Teknoloji ve Bursa PERDER, “İş’te Dijitalleşme” toplantısı düzenledi.

Perakende sektörü temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyona, Bursa Perder Başkanı Haşim Kılıç, Sosyal Güvenlik Kurumu Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, Dostel Arabulucuk Merkezi kurucu ortağı Av. Emrullah Manav, Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk, Kolaysoft Teknoloji Pazarlama Koordinatörü Umut Gökbulut ve perakende sektörünün temsilcileri katıldı.

Toplantıda öne çıkan konulardan birisi “Kolay Kep İK” ürünü oldu. Kolay Kep İK sayesinde, iş kanunları kapsamındaki kayıt ve belgelerin, resmi evrak olarak dijitalleşeceğinin altı çizildi. Konunun uzmanları tarafından, “Kolay Kep İK” ürünü, işverenlerin yükümlülüklerini kanuni açıdan ispatlamaları noktasında başarılı bir çözüm olarak açıklanmaktadır.

İşletmeler bildirimlerini, “Kolay Kep İK” üzerinden gönderiyor

İş kanunu yükümlülüklerinin, Kolay Kep İK sayesinde dijital ortamda yerine getirildiğini kaydeden Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

“İşletmeler tarafından çalışanlara yapılacak olan her türlü yazılı bildirimlerin, “Kolay Kep İK” üzerinden yapılması; hem işverenlerin mevzuatta öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlarken, hem de olası bir dava/teftiş esnasında sözü edilen bu yükümlülüklerin yapıldığının ispat edilebilmesi anlamına geliyor. Geçmişte işverenler, bazı bildirimleri noter kanalıyla yaparken, bu durum maliyet, zaman ve insan kaynağı kayıplarına neden oluyordu ve bir de bu belgelerin muhafaza edilerek arşivlenmesi gerekliydi. Özetle, Kolay Kep İK ile gönderilen zaman damgalı belgeler, resmi evrak olarak uygun görüldüğü için, firmalar hem noter maliyeti, zaman ve insan kaynağından tasarruf ediyor, hem de bu belgelerin arşivlenmesi gibi ek bir iş yükü oluşmuyor” diye konuştu.

Açılan davaların %60’nı, mesailerin ödenmediği konusu oluşturuyor

Çalışanlar tarafından işletmeye açılan davaların, yaklaşık %60’nın mesailerin ödenmediği konusunda olduğunu ifade eden Kezban Boztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

REKLAM

“4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çalışma hayatını düzenleyen kanunların başında geliyor. Bu kanunlar ve ikincil mevzuatlar, işverenlere ciddi sorumluluklar yüklerken; bunların tam olarak yerine getirilmemesi durumda hukuki ve cezai yaptırımlar gerçekleşiyor. Çalışanlar, mevzuata aykırı bir durum olduğunda, Çalışma Bakanlığı’na, SGK’ya veya İş Mahkemesine başvurup, yasal haklarını aramaktadırlar. İş’te bu nedenle, olası bir teftiş veya dava esnasında, işverenlerin mevzuata uygun çalışmalarını yazılı belgeler ile ispatlaması gerekmektedir. Nitekim işverenler, haklı dahi olsalar, haklılığını yazılı belgeler ile ispatlayamazlar ise, davayı kaybetme veya idari para cezası işlemleri gibi sonuçlar ile karşı karşıya kalacaklardır. “Kolay Kep İK”, işletmelerin yükümlülüklerini, kanuni açıdan ispatlamaları noktasında başarılı bir çözümdür” şeklinde konuştu.