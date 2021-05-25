Ekonomi İş makinası kiralanacak
BASIN İLAN

İş makinası kiralanacak

Adana Büyükşehir Belediyesi, iş makinası kiralanacağını duyurdu. Belediye, ihalenin 16 Haziran'da 'açık ihale usulü' olacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İş makinası kiralanacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İşe başlama tarihinden itibaren 6(Altı) aydır

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
Futbolcu olmak için gelmiştim

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

​Çay hasadı bu yıl da Afrikalı işçilere emanet.
Evlerde yapaysera kurmuşlar

Evlerde yapay
sera kurmuşlar

​59 ilde 574 kişiye kenevir operasyonu.
Bahçeli konuşuyor

Bahçeli konuşuyor

​MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

Başvurular<br>bugün başladı

Başvurular
bugün başladı

​Milyonlarca esnafa 5 bin TL'ye kadar hibe verilecek.

​Türkiye, ne zaman menfaatleri doğrultusunda politika izlese, uluslararası güçler tarafından kaosa sürükleniyor.

​Ekipler, zorlu yolları aşarak vatandaşın ayağına gidiyor.
İsrail'den bir skandal daha

İsrail'den bir skandal daha

Kudüs'te 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldılar.
'Zirvedeyim anne'

'Zirvedeyim anne'

​Son mesajından sonra sırra kadem bastı.
Dev uyuşturucu operasyonu

Dev uyuşturucu operasyonu

Ekipler şafak vakti çok sayıda ilde harekete geçti.
Duhok’ta nokta atışı

Duhok’ta nokta atışı

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Irak'ta ortak operasyon.
Darbe CHP'nin <br>geninde var

Darbe CHP'nin
geninde var

​Yaşananlar 27 Mayıs'ı hatırlatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.