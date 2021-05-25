İş makinası kiralanacak

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Kadıköy’deki tekel bayide 4 saatte 70 bin liralık vurgun

Kadıköy’de bir tekel bayinin camını kırarak içeri giren şüpheliler toplamda 70 bin lira değerindeki ürünleri çalarak ortadan kayboldu. Arkasında iz bırakmak istemeyen şüpheli şahıslar güvenlik kamerasını da yerinden söktü. Yaşanan hırsızlık olayında şüphelilerin araçla giriş ve çıkış yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.