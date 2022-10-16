'İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi' kapsamında personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; projenin temel amacı, GKSS ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi ile Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı faydalanıcılarından işgücü piyasasına yakın olanlarının SUY’dan çıkışının desteklenmesidir.

Bu kapsamda, Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü’nde proje süresince istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak olup, aday görüşmeleri REED Özel İstihdam Bürosu LTD.ŞTİ. tarafından gerçekleştirilecek. Sözleşmeler Kızılay’ın ihtiyacına, personelin performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecek.

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