Ekonomi İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında personel alım ilanı
BASIN İLAN

'İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi' kapsamında personel alım ilanı

Avrupa Birliği tarafından FRIT 2 kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası’nın AB ve Türk makamları arasında aracılık ettiği “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi” kapsamında 141 personel istihdam edilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında personel alım ilanı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; projenin temel amacı, GKSS ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi ile Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı faydalanıcılarından işgücü piyasasına yakın olanlarının SUY’dan çıkışının desteklenmesidir.

Bu kapsamda, Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü’nde proje süresince istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak olup, aday görüşmeleri REED Özel İstihdam Bürosu LTD.ŞTİ. tarafından gerçekleştirilecek. Sözleşmeler Kızılay’ın ihtiyacına, personelin performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İrandahapishane yangını

İran'da
hapishane yangını

Sekiz kişi yaralandı sokaklar hareketlendi.
Düğünde kan aktı

Düğünde kan aktı

​Bıçakların çekildiği kavgada üç kişi yaralandı.
Acımız büyük

​Maden faciasında kaybımız 41'e yükseldi.
Yol kavgasında<br>dehşete düşüren görüntü

Yol kavgasında
dehşete düşüren görüntü

​Kafasına kaldırım taşı vurarak ağır yaraladılar.
Polisi görünce<br>'Ben neredeyim' dedi

Polisi görünce
'Ben neredeyim' dedi

Yakalanacağını anlayan hırsız uyuyor numarası yaptı.

​Eşinin çizmesiyle iyi haber bekledi.
Yangının çıkış<br>nedeni belli oldu

Yangının çıkış
nedeni belli oldu

​Kadıköy'deki 24 katlı binada korkutan anlar.

​Ekspertiz müşteri ne isterse onu yazdı.

​59. Antalya Film Festivali politik hesaplaşmanın yeni adresi oldu.

​Vadistanbul'da 28 Şubat esintileri.

​Biri bende diğeri Vatikan'da.

​40 yaş kritik evre.
15 günlük yasak kararı

15 günlük yasak kararı

​Valilik detayları açıkladı.
Kadro verilecek

Kadro verilecek

​Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha.

​Selçuk Bayraktar müthiş haberi duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.