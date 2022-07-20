İskenderun Belediyesi'nden daire satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale 11 Ağustos 2022 tarihinde İskenderun Belediyesi Encümen Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir.
İhaleye gireceklerin Belediyeye vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir. Taşınmaz mal satış ihalesine konu olan dairelerin 18.07.2022-10.08.2022 tarihleri arası hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri) 10.00-16.00 saatleri arası yerinde sunumu yapılacak.