Ekonomi Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişi işe yerleştirildi
İŞ DÜNYASI

İŞKUR aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişi işe yerleştirildi

Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişi işe yerleştirildi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişi işe yerleştirildi.
Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişi işe yerleştirildi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İş-Kur'un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30,1'lik artış kaydettiklerini, 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yakaladıkları bu olumlu seyrin kadın ve genç işe yerleştirme rakamlarında da görüldüğünü ifade ederek, "Ocak-Mayıs 2019 dönemi itibarıyla 186 bin kadınımızı, 172 bin gencimizi iş sahibi yaptık. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında kadınlarda yüzde 28,6, gençlerde ise yüzde 32,4'lük bir artış kaydettik" dedi.

Bakan Selçuk, 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde yükseköğretim mezunlarının işe yerleştirilmesinde de artış olduğunu belirterek, nitelikli iş gücü olan yükseköğretim mezunlarının istihdamının oldukça önemsendiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4’lük artışla 102 bin yükseköğretim mezununun işe yerleştirildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, 2018 yılının istihdamda rekorların yılı olduğunu, 2019 yılının ilk 5 ayı itibarıyla da rekorlar yılından daha iyi bir performans gösterdiklerini belirtti. Selçuk, işbaşı eğitim programlarından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4’lük bir artışla 167 bin kişinin yararlandığını bildirdi.

Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
EKONOMİ
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi

20 bin kişiye ekmek kapısı
EKONOMİ
20 bin kişiye ekmek kapısı

Elmadağ Mobilyacılar OSB 20 bin kişiye ekmek kapısı olacak
EKONOMİ
Elmadağ Mobilyacılar OSB 20 bin kişiye ekmek kapısı olacak

Bahçeli İstanbulda konuşuyor

Bahçeli İstanbul'da konuşuyor

​23 Haziran seçimleri öncesi önemli açıklamalar.
Emlak kralı

Emlak kralı

​CHP'nin İstanbul adayının gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı.
Kudüste oldu bittileri reddediyoruz

Kudüs'te oldu bittileri reddediyoruz

​Başkan Erdoğan dünya liderlerine hitap ediyor.
3,5 yıl sonra<br> şehadet haberi geldi

3,5 yıl sonra
şehadet haberi geldi

​Kaybolan uzman çavuş DNA örneği ile tespit edildi.
Amatöre <br>tarihi destek

Amatöre
tarihi destek

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...
Pençe'de<br> sıcak gelişme

Pençe'de
sıcak gelişme

Bakanlık hepsinin imha edildiğini duyurdu.
Marmara ve<br> 4 il için uyarı

Marmara ve
4 il için uyarı

​Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi.
Hakimlere HSK incelemesi

Hakimlere HSK incelemesi

​Müfettişler, 31 Mart'taki usulsüzlükler hakkında rapor hazırlayacak.
Teröristlerin enselerindeyiz

Teröristlerin enselerindeyiz

Soylu, bugün gerçekleştirilen operasyona ilişkin konuştu.
Valiye küfür<br>kabul edilemez

Valiye küfür
kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ziyareti öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Göreceğiz

Göreceğiz

​Trump, körfezdeki tankerlere İran'ın saldırdığını öne sürdü.
Son kez<br>3 aylık tatile çıktılar

Son kez
3 aylık tatile çıktılar

​18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Karnen geldi<br>sen niye gelmedin...

Karnen geldi
sen niye gelmedin...

​Şehit Eren Bülbül anısına düzenlenen karne boğazları düğümledi.
Cuma namazı kılınamadı

Cuma namazı kılınamadı

İdlib'deki yoğun hava saldırıları sivil yerleşim bölgelerine düzenleniyor.
Erik çekirdeği<br>dayağına tahliye

Erik çekirdeği
dayağına tahliye

Çocuğu feci şekilde dövmüştü, ilk duruşmada çıktı.
Müslümanlar tedirgin

Müslümanlar tedirgin

Almanya'da saldırılar gün geçtikçe artıyor.
12 gün<br>sonra çekiliyor

12 gün
sonra çekiliyor

​6 bin 300 konuta 300 bin kişi başvuruda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.