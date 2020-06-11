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TÜRKİYE EKONOMİSİ

İslami Finans için büyük zirve: Açılış konuşmasını Erdoğan yapacak

Dünyadaki büyüklüğü 3 trilyon doları aşan İslami Finans için İstanbul’da büyük bir zirve düzenlenecek. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öncülüğünde düzenlenecek zirve bir hafta sürecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Program afişi
Program afişi

Dünyadaki büyüklüğü 3 trilyon doları aşan İslami Finans için İstanbul’da büyük bir zirve düzenlenecek. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öncülüğünde düzenlenecek zirve bir hafta sürecek. Konferansta Türkiye’de İslami para ve sermaye piyasaları, girişimcilik, küresel mali mimarlık, dijital ekonomi, 4. sanayi devrimi, iyi yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular konuşulacak.

Mehmet Bulut

14-20 Haziran 2020’de gerçekleşecek Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı öncesinde, etkinliğe ilişkin online basın toplantısında konuşan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Mehmet Bulut, İslami finansın dünyadaki büyüklüğünün 3 trilyon doları aştığını aktardı.

ÜÇ ÜLKE ÖNE ÇIKIYOR

İslami finansa ve dünyadaki büyüklüğüne ilişkin bilgiler paylaşan Bulut, “Aslında İslam ekonomisi paylaşım ve dayanışmayı da içine aldığımız zaman, yani İslam'daki vakıf, zekat ve dayanışma kültürü burada çok daha geniş bir büyüklüğü işaret ediyor. Toplamda 3,5 trilyon dolara varan bir İslami finans büyüklüğü söz konusu dünyada. Bunun en önemli 3 ülkesi, Malezya, Suudi Arabistan ve İran. Bunlar İslami finansa 500 milyar doların üstünde bir ağırlığa sahip” dedi.

BU ALANIN EN BÜYÜK MİRASÇISI TÜRKİYE

Osmanlı mirasını düşündüğünüz zaman bu alanın en büyük mirasçısının Türkiye olduğuna dikkat çeken Bulut, “Ancak maalesef bu konuda Türkiye bu konuda birazcık arkalardan geliyor. 2019 rakamlarıyla Türkiye'de İslami finansın büyüklüğü 300 milyar TL'ye yaklaştı. Bunu dolara vurduğumuz zaman 45-50 milyar dolarlık bir varlıktan söz ediyoruz bankalar tarafında... 2019'da toplanan fonlar 215 milyar TL civarında, 150 milyar TL civarında kullandırılıyor. Bu rakamlar elbette yeterli değil, bunun artması gerekiyor. Türkiye, İslam ekonomisi ve finansı alanına geç girse de tarihi geçmişi ve birikimi ile dünya çapında öncülük yapma potansiyeli taşıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmasını Erdoğan yapacak

  • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirecek zirve, bu yıl ilk defa online olarak tertip edilecek. Açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pakistan Ekonomi Bakanı Dr. Abdul Hafeez Shaikh, İslam Kalkınma Bankası Başkan Vekili Prof. Dr. Zamir İkbal, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’ın da konuşmacılar arasında bulunuyor.

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