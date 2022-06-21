İşlenmiş gıda ve tarıma dayalı ürünlerde 20 milyar dolarlık ihracat beklentisi

İstanbul, 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında gıda sektörünün en önemli uluslararası organizasyonlarından olan YES FOOD EXPO & FORUM’a ev sahipliği yapacak. BİFAŞ (Birleşik Fuar Yapım A.Ş) tarafından organizasyonu gerçekleştirilecek ve İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikler, birbirinden önemli içeriklerle göz dolduracak.

YES FOOD EXPO&FORUM gibi uluslararası organizasyonların Türkiye’nin hemen her yıl yükselen işlenmiş gıda ve tarıma dayalı ürün ihracatına olumlu etki edeceğini kaydeden BİFAŞ A.Ş Yönetim kurulu Başkanı Ümit Vural, Türkiye’nin geçtiğimiz yıl dünyaya 14 milyar 242 milyon dolarlık işlenmiş gıda ve tarıma dayalı ürün ihracatı olduğunu kaydetti. Vural, ‘’Türkiye, Irak’a 2 milyar 332 milyon dolar, ABD’ne 1 milyar 16 milyon dolar, Almanya’ya 929 milyon dolar, Suriye’ye 716 milyon dolar ve İsrail’e de 369 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ilk beş ülke haricinde ülkemiz, yedi kıtada onlarca ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir’’ diye konuştu.

REKLAM

‘’İSTANBUL, GIDANIN MERKEZİ OLACAK’’

Türkiye’nin gıda ve ambalaj teknolojileri ile dijital gıda, inovatif ürünler, askeri gıda üretimi ve bioteknolojik gıdalar konusunda son yıllarda önemli aşamalar kaydettiğini de ifade eden Vural, ‘’YES FOOD EXPO, tüm dünyaya birçok ilk ve yeni ürün belki de ilk defa İstanbul’dan dünyaya tanıtılacak. Dünyanın 100’e yakın ülkesinden binlerce ziyaretçi ile buluşma ve firmalara erişme imkanı sağlanacak. Bu yeni fuarcılık trendimiz ve bakış açımızla Türkiye’nin ihracat rakamlarına pozitif katkı sunacağımıza inanıyoruz’’ şeklinde konuştu.

‘’8,5 TRİLYON DOLARLIK SEKTÖR’’

Uluslararası anlamda sektörde dünyanın en önemli organizasyonunu hayata geçirecek YES FOOD EXPO’yla ilgili açıklama yapan BİFAŞ A.Ş Yönetim kurulu Başkanı Ümit Vural, uluslararası değere sahip olan etkinliğin, dünya için gıda vizyonunu çizecek, sektöre milyonlarca dolarlık hareket kazandıracak önemli bir organizasyon olacağını da söyledi. Gıda endüstrisini tek çatı altında buluşturacak YES FOOD EXPO&FORUM’da, markaların en yeni uygulamalarını vitrine çıkartacağını da ifade eden Vural, firmaların en yenilikçi ürünlerini tanıtma imkanı bulacağını ve ulusal ve uluslararası pazarlarda öne çıkmak isteyen markaların, yeni iş bağlantıları ve ortaklıkları yakalama fırsatı yakalayacağını da belirti. Vural, ‘’Gıda endüstrisinin yenilikçi kapasitesini artıracak olan fuar, sektöre milyonlarca dolarlık hareket kazandıracak. Gıda sektörü 8,5 trilyon dolarlık hacmiyle tüm dünyada stratejik anlamda önemli sektörlerin başında geliyor’’ diye konuştu.

REKLAM

‘’DÜNYADA YENİ GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ İLKLER İSTANBUL’DA SERGİLENECEK’’

YES FOOD EXPO’nun, 25 yılı aşkın tecrübesiyle çeşitli sektörlerde uluslararası ihtisas fuarları düzenleyen BİFAŞ Birleşik Fuar Yapım A.Ş. organizatörlüğünde, her yıl yurt içi ve yurt dışından yüz binlerce ziyaretçi çeken İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirileceğini söyleyen Vural, ‘’YES Food Expo’da, dünyanın 100’e yakın ülkesinden binlerce ziyaretçi ile buluşma ve firmalara erişme imkanı sağlanacak. Fonksiyonel gıdalardan organik ürünlere, yenilikçi gıdalardan coğrafi işaretli ürünlere, askeri gıdalardan atıştırmalıklara, içeceklerden baharatlara, vegan ve vejeteryan gıdalardan bioteknolojik ürünlere kadar birçok grupta dijital gıdalar, inovatif ürünler sergilenecek. Dünya bu farklı ürünlerin birçoğuyla ilk defa İstanbul’da tanışacak. Herkes gibi bizde fuarın başlama tarihini heyecanla bekliyoruz’’ diye konuştu.

REKLAM

EKONOMİ Uluslararası şirketlerde resesyon endişesi: İşten çıkarmalara başladılar

EKONOMİ Avrupa'nın en pahalı ülkesi İsviçre oldu

EKONOMİ 160 futbol sahası büyüklüğünde: 52 fabrika inşa edilecek