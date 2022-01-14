Ekonomi Bir ülke daha rekor enflasyonla boğuşuyor Son 29 yılın en yükseğini gördü
DÜNYA EKONOMİSİ

Bir ülke daha rekor enflasyonla boğuşuyor: Son 29 yılın en yükseğini gördü

Euro bölgesi, Almanya ve Amerika'dan sonra bir ülke daha rekor enflasyon ile boğuşuyor. İspanya'da aralık ayı enflasyonu yüzde 6,5'e çıkarak son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Son olarak Almanya'da 50, Amerika'da ise son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamı açıklanmıştı.

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Haber Merkezi AA
İspanyada aralık enflasyonu 29 yılın en yükseğini gördü
Foto/arşiv

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 29 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 6,5'e çıktı.

1992 yılının mayıs ayında enflasyon en yüksek seviye olarak 6,49'u görmüştü.

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İspanya'da aralık enflasyonu 29 yılın en yükseğini gördü
İspanya'da aralık enflasyonu 29 yılın en yükseğini gördü

INE, 2021 yılı enflasyon ortalamasının yüzde 3,1 olduğunu kaydetti.

İstatistiklere göre TÜFE'de yüzde 6,5'e kadar ulaşan artışın temel nedeni elektrik fiyatlarındaki artış olarak gösterilirken baklagiller, sebze, ekmek, tahıl ve et fiyatlarında artan fiyatların da dikkati çektiği vurgulandı.

İspanya'da elektrik fiyatları 2021'in aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 23,3 artış kaydetti.

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