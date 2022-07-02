Ekonomi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 1 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen diğer şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alınacak.

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