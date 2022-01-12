Ekonomi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
BASIN İLAN

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 30 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 10 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2 nci maddesinin b fıkrasına göre 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 30 (otuz) adet sözleşmeli personel alınacak.

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