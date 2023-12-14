İsrail'in Gazze açıklarında doğal gaz arama izni verdiği BP, Londra'da protesto edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.