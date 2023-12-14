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Ekonomi

İsrail'in Gazze açıklarında doğal gaz arama izni verdiği BP, Londra'da protesto edildi

İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), İsrail'le Gazze açıklarında doğal gaz arama işbirliği yaptığı gerekçesiyle başkent Londra'da protesto edildi.

15:06 - 14/12/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

BP'nin Londra'daki merkezi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze açıklarında doğal gaz arama lisansı verdiği 6 firma arasında yer alan şirketi protesto etti.


"İşgal edilmiş ve çalınmış topraklarda petrol ve doğal gaz aramak kurumsal değer ve etik değerlerinizle nasıl örtüşüyor?" ve "BP soykırımı körüklüyor" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, yerel saatle 08.30'da şirket merkezinin önünde toplanarak girişleri kapattı.


Protestocular "Kazancınız kana bulandı", "BP'yi kapatın" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Eylemi organize eden Fossil Free London grubunun açıklamasına göre eylem, Filistinlilerin sesini duyurmak, iklim değişikliğine dikkati çekmek ve "iklim sömürgeciliğine" işaret etmek için BP çalışanlarının işe giriş saatinde düzenlendi.




#British Petroleum (BP)
#gazze
#ISRAIL
#İngiltere
33 dakika önce
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