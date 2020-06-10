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İşsizlik rakamları açıklandı: İşte mart ayı işsizlik oranı

İşsizlik rakamları açıklandı: Mart ayında düşüş var

Koronavirüs nedeniyle küresel ekonomide zor günler geçirilirken, içeride ise gözlerin çevrildiği kritik veri olan işsizlik rakamları bugün TÜİK tarafından açıklandı. Salgın sürecinde alınan tedbirler ve verilen desteklerle işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalışla yüzde 13,2 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

İşsizlik oranı, Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan azalarak yüzde 13.2 düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde Tarım dışı işsizlik de 1.1 puan azalış ile yüzde 15.0 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu.

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