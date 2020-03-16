Ekonomi İstanbul 10 bin konut için kura çekimi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul 10 bin konut için kura çekimi

İstanbul’da Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir’de 10 bin TOKİ konutunun kura çekimine bugün başlanıyor. Tuzla’da inşa edilecek 5 bin 750 konut için bugün ve yarın, Arnavutköy’deki 3 bin 750 konut için 18-19 Mart’ta, Başakşehir’de 500 konut için 20 Mart’ta kura çekimi yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yatay mimari anlayışıyla başta İstanbul olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 24 Şubat'ta başlayan kuralar devam ediyor. TOKİ’nin “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında İstanbul'da inşa edilecek olan10 bin konut için kura çekimi bugün başlıyor. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı sosyal konutlara, Türkiye genelinda 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. Toplamda 375 bin 953 ile en çok başvurunun yapıldığı İstanbul'da kuralar Tuzla'da inşa edilecek 5 bin 750 konut için bugün ve yarın, Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18-19 Mart'ta, Başakşehir'deki 500 konut için 20 Mart'ta kura çekimi gerçekleştirilecek.

KURALARA VİRÜS ÖNLEMİ

Küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda kura çekimleri için tören yapılmayacak. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ 'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun 894 liradan başlayan taksit ve 240 aya varan vadeyle vatandaşlara sunulacağını belirterek, yılın ilk çeyreğinde ve hemen hemen tüm alanlarda inşaat uygulamalarını başlatmak istediklerini söylemişti.

1,5 YILDA TESLİM EDİLECEK

  • Konutları 1-1,5 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlara teslim edeceklerini ifade eden Kurum, şunları söylemişti: “Ülkemizde sosyal konut ihtiyacı olan ve alanlardaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Biz her ilimiz vatandaşlarımıza, belediyelerimize diyoruz ki ‘Sosyal konutla ilgili taleplerinizi bize iletin.’ Çalışmayı 1 yıl önceden başlatıyoruz. Amacımız, her yıl en az 100 bin sosyal konut projesine başlamak” ifadelerini kullanmıştı.

10 bin konut için kura çekilecek
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