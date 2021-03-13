Ekonomi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 11 Mart'ta resmi gazetede yayımlandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünce, “2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvuracak adaylarda aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi/şekli/yeri ve diğer şartlara buradan ulaşabilirsiniz

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