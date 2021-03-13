İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünce, “2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır'' denilmektedir.

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