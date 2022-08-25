Ekonomi İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alıyor
BASIN İLAN

İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alıyor

İstanbul Arel Üniversitesi, 75 akademik personel alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 24 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından; Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya; (bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı ve ıslak imzalı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalarını elektronik ortamda (CD/flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine iletecekler.

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