İstanbul Arel Üniversitesi Kampüsler kitapevi yönetim hizmeti alınacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üç ülkenin liderinden doğum günü telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla kendisini arayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefon görüşmesi yaptı.