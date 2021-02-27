Ekonomi İstanbul Arel Üniversitesi Kampüsler kitapevi yönetim hizmeti alınacak
BASIN İLAN

İstanbul Arel Üniversitesi Kampüsler kitapevi yönetim hizmeti alınacak

İstanbul Arel Üniversitesi Kampüsler Kitap Evi Yönetim Hizmeti YÖK “Vakıf Yükseköğretim Kurumu İhale Yönetmeliğine” göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arel Üniversitesi.
Arel Üniversitesi.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : AREL-2102-A-001

1-İdarenin

a) Adresi : Türkoba Mah. Erguvan Sk. No:26 B. Çekmece/İST:

b) Telefon ve faks numarası : 0850 850 27 35 -1029 / 0212 860 04 81

c) Elektronik posta adresi : taygunarslan@arel.edu.tr / satinalma@arel.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği adresi :İstanbul AREL Üniversitesi Türkoba Mah. Erguvan Sok. No: 25 D:1 Villa 34537 B. Çekmece/İST.

Basın İlan Kurumu'nun detaylı ilanına erişmek için tıklayın.

Abone Ol Google News
Üç PKKlı yakalandı

Üç PKK'lı yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçıyorlardı.
400 milyon liraya satılık ada

400 milyon liraya satılık ada

"​Ege'nin Maldivleri"ne 24 saat geçmeden talip çıktı.
Kızılcahamam-ÇerkeşTüneli açıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan törene canlı bağlantı ile katılıyor.

Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

​Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması
Soydaşlarımızın yanındayız

Soydaşlarımızın yanındayız

​Kardeş belediyeden Yıldırım'a ziyaret.

Otogarda yangın

Otogarda yangın

Bayrampaşa'daki yangına itfaiye müdahale ediyor.

Türkiye Akdeniz<br>ülkesi dışlanamaz

Türkiye Akdeniz
ülkesi dışlanamaz

Yunan Başbakan'a dış politika dersi..
Korkutan manzara!

Korkutan manzara!

Onlarcası ölü halde su üzerine çıktı.

30 yıllık gurbet<br>hayatına son verdi

30 yıllık gurbet
hayatına son verdi

​Köyünde kendi işinin patronu oldu, talebe yetişemiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.