İstanbul Arel Üniversitesi Kampüsler kitapevi yönetim hizmeti alınacak

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : AREL-2102-A-001
1-İdarenin
a) Adresi : Türkoba Mah. Erguvan Sk. No:26 B. Çekmece/İST:
b) Telefon ve faks numarası : 0850 850 27 35 -1029 / 0212 860 04 81
c) Elektronik posta adresi : taygunarslan@arel.edu.tr / satinalma@arel.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği adresi :İstanbul AREL Üniversitesi Türkoba Mah. Erguvan Sok. No: 25 D:1 Villa 34537 B. Çekmece/İST.
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