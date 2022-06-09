Ekonomi İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım ilanı
BASIN İLAN

İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım ilanı

İstanbul Atlas Üniversitesi, öğretim ve araştırma görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 9 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım ilanı
İstanbul Atlas Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim elemanı” alınacak.

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