İstanbul Aydın Üniversitesi 67 akademik personel alacak

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına yapılan olan akademisyen alımları için özel ve genel şartların yanında istenilen belgeler ve başvuru süresiyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir

-Dilekçe

-Nüfus cüzdanı örneği

-YÖK formatında özgeçmiş

-2 adet fotoğraf

-Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)

-Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı ) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına 4 (dört ) takım dosya ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.

REKLAM

-Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

-Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş ( 15 ) gündür.