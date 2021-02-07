Ekonomi İstanbul Aydın Üniversitesi 67 akademik personel alacak
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İstanbul Aydın Üniversitesi 67 akademik personel alacak

Aydın Üniversitsi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akademik personel alınacak.
Akademik personel alınacak.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına yapılan olan akademisyen alımları için özel ve genel şartların yanında istenilen belgeler ve başvuru süresiyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir

-Dilekçe

-Nüfus cüzdanı örneği

-YÖK formatında özgeçmiş

-2 adet fotoğraf

-Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)

-Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı ) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına 4 (dört ) takım dosya ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.

-Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

-Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş ( 15 ) gündür.

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