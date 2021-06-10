Ekonomi İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 12 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
BASIN İLAN

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 12 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, 12 araştırma ve öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 10 Haziran'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 12 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

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