Ekonomi İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, 88 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 31 Mart'ta son bulacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, akademik personel alımları için başvuru süresi/yeri, aranan özel/genel şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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