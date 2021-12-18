İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Dünyanın en güçlü 20 ordusu belli oldu: Türkiye iki basamak yükseldi

Dosta güven düşmana korku salan Türk ordusu yerli imkanlarla üretilen yeni nesil silahlarla gücüne güç katıyor. Yapılan bir araştırma ise bunu gözler önüne seriyor. Son yıllarda geliştirdiği İHA/SİHA teknolojisiyle adından sıkça söz ettiren Türk ordusu ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesindeki sıralaması ile de dikkat çekiyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine dünyanın en güçlü 20 ordusunu aldı..

