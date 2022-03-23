Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı
BASIN İLAN

İstanbul Bilgi Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, araştırma görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 14 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Bilgi Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacak.

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