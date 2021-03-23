İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı

Hayat

Kadına şiddetin asıl kaynağı alkol

Bir hatırlatma. Beş bin kez yazdım, beş bin kez daha yazacağım. Kadına şiddet başta olmak üzere her türden şiddetin asıl kaynağının “alkol ve madde kullanımı” olduğunu gözden uzak tutmaya çalışan kimse ama hiç kimse kadına şiddete çözüm öneremez. Önerdiği her çözüm samimiyetsiz olur.