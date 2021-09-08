Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesinden yemekhane işletme ihalesi
BASIN İLAN

İstanbul Bilgi Üniversitesinden yemekhane işletme ihalesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, kampüs yemekhanelerinin işletme haklarının verilmesi için ihaleye çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Bilgi Üniversitesinden yemekhane işletme ihalesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversite bünyesindeki Santralistanbul, Kuştepe ve Dolapdere kampüslerindeki yemekhanelerin işletme hakkının 60 aylığına verilmesi için düzenlenen ihale, açık artırma usulü ile 14 Eylül 2021 tarihinde Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 2/13 Eyüpsultan İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.

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